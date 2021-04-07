صندوق مكافحة الإدمان يطلق يوما رياضيا لأول مرة للفتيات المتعافيات من التعاطى

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق يوما رياضيا للفتيات المتعافيات من الإدمان، فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، حيث يهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كره الطائرة والسلة وتنس طاولة، بمشاركة متعافيات الخط الساخن «16023» في إطار الجهود للدمج المجتمع للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعى.



يوم رياضى للمتعافيات من الإدمان يوم رياضى للمتعافيات من الإدمان

وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تسليم الجوائز والميداليات للفريق الفائز، وهو ما لاقى قبولا لدى المتعافيات مرددين هتافات «أنت أقوى من المخدرات» كما حرص على تحفيزهن على المشاركة الفعالة في المجتمع بعد رحلة التعافي.





د عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان مع المتعافيات

وصرح عمرو عثمان ، بأن الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان وخاصة الفتيات المتعافيات ومساندتهن على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضى بين الفتيات المتعافيات.





إطلاق يوم رياضى للمتعافيات من الإدمان

وأكد " عثمان " أنه يتم توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة وسهولة الوصول إليها من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإتاحة الخدمات دون أي نوع من التمييز مع ضمان سرية البيانات.