صحيفة: أوروبا تتجه لاستخدام جهاز يكشف كورونا فى 20 ثانية بالمطارات

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اولتيما أورا" الإسبانية، إن المطارات الأوروبية تتجه لاستخدام جهاز يكشف فيروس كورونا فى 20 ثانية، وذلك من أجل دفع عجلة التعافى الجوى وقطاع السياحة فى أوروبا مع دخول فصل الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن للجهاز الذى يعد حجمه مثل جهاز المحمول، الكشف عن فيروس كورونا من خلال مقياس مصغر مدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي وحجم فأرة الكمبيوتر، وبذلك تحديد وتصنيف الأدلة على وجود فيروس في الجسم باستخدام عينة من اللعاب.

لإجراء الاختبار، يتغرغر المريض بغسول فم خاص لعينة اللعاب. بناءً على التجارب السريرية الأولية في شيبا، ثبت أن الاختبار دقيق بنسبة 95٪.

وهذا الجهاز سيتم تنفيذه فى المطارات الأوروبية بجانب تطبيق جواز السفر الأخضر، الذى سيكون بصفة رقمية وسيسمح لمواطنى الدول المنتمية إلى الكتلة الأوروبية بالسفر إلى دول آخرى جزء من الاتحاد الأوروبى.

سيحصل مواطنو الاتحاد الأوروبى على شهادة رقمية تشير إلى أن لديهم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبيًا، أو اختبارًا يشير إلى أن المسافر لديه أجسام مضادة أو وثيقة تضمن تلقيحهم بـ "لقاح تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) "، كما ذكر المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشهادة سيحملها الذى تلقى أحد الأربع لقاحات المعتمدة فى أوروبا وهى "فايزر-بيونتك، وموديرنا، واسترازينكا اكسفورد، وجونسون وجونسون".