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سفير الصين بالقاهرة: الموكب الملكى لنقل المومياوات "حدث فريد ليس له مثيل"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:24 ص
سفير الصين بالقاهرة: الموكب الملكى لنقل المومياوات "حدث فريد ليس له مثيل" السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على نقل مصر لـ22 من المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بشكل ناجح في موكب مهيب عبر شوارع القاهرة، معتبرا أن الفعالية "ليس لها مثيل"، حيث أظهرت مدى عراقة الحضارة المصرية .

وأضاف في مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم عبر الانترنت، أنه تابع التغريدات والتعليقات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اعتبر أن الحدث يعكس مدى حرص المصريين على حضارتهم الفريدة ومدى فخرهم بها.

وقال إنه في السنوات الأخيرة تعاونت مصر والصين في مجال الآثار، وشارك خبراء صينيون في عمليات بمواقع أثرية في الأقصر، مشيرا إلى سعى الصين للتعاون مع المصريين في هذا المجال من خلال الكليات المختلفة. وقال إن الجانب الصينى يحرص على تعزيز التعاون من أجل تحقيق النتائج الملموسة.

 

 

 


السفير الصينى بالقاهرة

السفير الصينى في مصر

لياو ليتشيانج

العلاقات المصرية الصينية

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الصين ومصر

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