زوجة ولى العهد البريطانى ترتدى الحجاب خلال زيارة مسجد فى لندن

ارتدت دوقة كورنوال كاميلا باركر بولز، زوجة ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، حجابا أثناء زيارتها إلى مسجد ويتمان رود بلندن، اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "ديلى ميل" ن كاميلا، البالغة من العمر 73 عاماً، التقت عددًا من تلاميذ المدارس المحلية بالمسجد، حيث اصطفوا لتحيتها خلال الزيارة، وشاهدتهم يلعبون قبل أن تساعد المتطوعين فى تجميع سلال الطعام لمن يحتاجون إليها.

The Duchess of Cornwall has visited Wightman Road Mosque to learn how the organisation has supported their community through the pandemic.



HRH was welcomed by Sister Bibi Khan, President of the London Islamic Society. pic.twitter.com/pnJv9Xb8uY