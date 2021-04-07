رئيس البرلمان العربى: تعنت إثيوبيا مرفوض بقضية سد النهضة ونثق بالرئيس السيسى

بيشوى رمزى

أعرب رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن رفضه الكامل للتعنت الإثيوبى فى التعامل مع قضية سد النهضة، معربا عن دعمه لمصر والسودان فى تحقيق مصالحهما.

وأكد العسومى، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع اللجان الدائمة للبرلمان العربى، ثقته فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه قادر على تحقيق مصالح دولتى المصب.

وطالب العسومى، دولة إثيوبيا الإصغاء إلى صوت العقل والتعامل بحكمة بما يحقق المصالح الافريقية، مؤكدا أنه ينبغى عليها التعامل باحترام ومسؤولية مع هذا الملف.