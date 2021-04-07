خال الطفلة ريماس: قُتلت بـ3 طعنات ولم تُغتصب.. وأطالب بالقصاص العادل

وقال: "لا يوجد أزمة بيننا وبين الجاني، وهو من منطقة أخرى وجاء للمكوث عند عمته، واستأجر الشقة التي اتركب فيها جريمته منذ شهرين فقط، وهناك طفلة تسمى جنة هى من أرشدت على مكانه، وقالت أنها شاهدت ريماس معه، وأطالب كل الجهات المختصة بالقصاص العادل من أول جلسة ضده".

وكان قال جمال محمد سلطان جد الطفلة ريماس بالدقهلية والمقتولة على يد حداد، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: إن الواقعة بدأت عقب تلقى اتصال من ابنته والدة ريماس لتسأله عنها وهل هى معه أم لا؟.. مضيفا أن والدتها أخبرته بأنها تأخرت بعد إرسالها لشراء عيش من المخبز المجاور.

وأضاف: قمت بالبحث عنها فى كل مكان، وبعد حوالى ساعتين سمعت أن طفلة صغيرة توجهت إلى والدة ريماس وقالت لها أنها شاهدتها بصحبة أحد الأشخاص تسير فى الشارع خلف المخبز، وعرفت اسمه.