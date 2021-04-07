تفاصيل تورط عاطل يتاجر بالمخدرات فى تحويل مسكنه مخزنا للحشيش ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط عاطل فى تجارة المواد المخدرة، حيث تبين أن المتهم اتخذ من منطقة بولاق، مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع فى تجارة "الحشيش"، وأخذ يروج المخدر الممنوع على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة، بهدف تحقيق الثراء السريع.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أخفى المواد المخدرة التى يتاجر بها داخل منزله، وكان يتواصل مع عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، من أجل إمداده بالمواد المخدرة اللازمة، لبيعها لعملائه فى المنطقة التى يقيم بها، والمناطق المجاورة لها.

وتحفظت جهات التحقيق على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، وأمرت بعرضها على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكان عاطل قد تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر في بولاق الدكرور، أدلى باعترافات تفصيلية حول ممارسة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذكر أنه اعتاد ترويج مخدر الحشيش بين عملائه بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى التواصل معهم هاتفيا لتوصيل المخدر إليهم.

وأضاف المتهم، أنه حول مسكنه إلى مخزن لبضاعته، حيث يخفيها بمنزله تمهيدا لبيعها، وأشار إلى أن عاطل مقيم بالجيزة، وراء بيع المخدر له، ليتولى ترويجه بين عملائه، لتحقيق مكاسب مادية من تجارته.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن تم رصد تحركاته وإتجاره بالمواد المخدرة في منطقة بولاق الدكرور، وعقب إعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر المعد للبيع.