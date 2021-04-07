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تعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:30 م
تعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده على الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمى والإدارى فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.
 
وتولى الدكتور أحمد الشريف منصب وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهورى بتوليه منصب عمادة الكلية.
 
 

الدكتور احمد الشريف

كلية العلوم بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة

الخشت

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