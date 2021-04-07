اليوم السابع
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تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان.. صور

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:55 م
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان.. صور تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان
كتب على عبد الرحمن - تصوير كريم عبد العزيز

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أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، حملة نظافة وتعقيم المساجد، حيث انطلقت الحملة من مسجدى الأسمرات 1 والأسمرات 2، ومسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وتنطلق الحملة تباعا ببقية المحافظات.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، استمرار الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا لشهر رمضان المعظم.
 
 
 
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وضوابط العمل بالمساجد فى الشهر الفضيل، وذلك بقاعة حراء بالديوان العام.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام قائمة، مع مراعاة الضوابط التالية:
 
1. ارتداء الكمامة.
2. اصطحاب المصلى الشخصي. 
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4. استمرار عدم فتح دورات المياه. 
5. استمرار عدم فتح الأضرحة. 
6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها. 
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها. 
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية. 
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد , مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر  أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني. 
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع. 
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح. 
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.
 

 
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (1)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (1)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (2)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (2)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (3)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (3)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (4)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (4)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (5)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (5)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (6)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (6)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (7)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (7)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (8)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (8)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (9)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (9)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (10)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (10)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (11)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (11)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (12)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (12)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (13)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (13)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (14)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (14)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (15)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (15)

تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (16)
تعقيم مساجد الحسين والأسمرات استعدادا لشهر رمضان (16)

 


تعقيم المساجد

شهر رمضان

صلاة التراويح فى المساجد

صلاة التراويح

صلاة القيام

اليوم السابع بلس

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