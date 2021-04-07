اليوم السابع
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تعرف على نصائح جهاز مرفق الكهرباء لخفض استهلاك المكواة بالمنازل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:43 م
تعرف على نصائح جهاز مرفق الكهرباء لخفض استهلاك المكواة بالمنازل المكواة
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،  بعض النصائح لتوفير الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهم فى خفض  استهلاك  الكهرباء، و ينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية :
 
1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.
 
2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.
 
3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ترشيد استهلاك الكهرباء

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