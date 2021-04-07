تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "رشوة الجمارك" لجلسة 8 يونيو للمرافعة

كتب عبد الله محمود

قررت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي سابقًا و5 آخرين في القضية المعروفة بـ"رشوة الجمارك" لجلسة 8 يونيو المقبل، لاستكمال المرافعة.

ونسبت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من يناير حتى مارس 2018 بدئرة قسم النزهة، قام المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، رئيسي أقسام مشرفين بالإدارة المركزية لجمارك ميناء القاهرة، طلبا وأخذا لنفسهما عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من المتهمة الثالثة حتى الخامس بوساطة المتهم السادس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، واخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين واللوائح.