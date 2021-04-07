براءة المتهم الثالث بالشروع فى قتل جاره وحيازة سلاح نارى بأوسيم

كتب علاء رضوان

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بتبرئة المتهم الثالث ويدعى "بليدي. ع"، من تهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح نارى، بسبب ورود كلمة "شد الأزر" فى أمر الإحالة بالقضية رقم 9132 سنة 2018.

من جانبه، دافع مشيل حليم دفاع المتهمين في قضية الشروع في قتل جارهم بأوسيم، خلال الجلسة، بأنه سبق وحصل علي حكم ببراءة المتهم الثاني في ذات القضية بجلسة 2 نوفمبر من العام الماضي والمتهم أيضاً بالاشتراك في واقعة الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، مستنداَ في طلب البراءة إلى حجية الأمر المقضي به في حكم البراءة السابق للمتهم الثاني وانعدام الإسناد وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك في القتل، وذلك علي سند أن تواجد المتهمين علي مسرح الواقعة لا يعني الاشتراك دون فعل مادي ملموس، مؤكداَ أن الاشتراك يتطلب تقابل صريح بين إرادة المتهمين في ارتكاب الواقعة، وأن كلمة "شد الأزر" التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة هي كلمة مطاطة تستلزم فعل مادي قاطع.

وأضاف "حليم" خلال دفاعه، أن تحريات المباحث تناقضت مع أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بشأن ماهية الأسلحة المنسوب حيازتها وإحرازها للمتهمين، وتناقضت أقوال المجني عليه فيما قرره، أنه أغمي عليه بعد الطلق الناري وإصابته وقد فقد الوعد نهائياً، ثم عاد علي النقيض بتحقيقات النيابة مؤكدا أنه أدرك المتهمين الثاني والثالث يتوالى عليه بآلة حادة محدثين به إصابات، فقد خلت الأوراق من تقرير طبي سوا فقط إصابته بطلق ناري دون ثمة أثار للتعدي عليه بآلة حادة المنسوبة للمتهمين، الأمر الذي يبدوا به جلياً انعدام الاسناد وتكون الواقعة محل شك.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة، أحالت المتهمين من الأول إلى الثالث للمحاكمة بتهمة الشروع فى قتل جارهما بدائرة أوسيم وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 10 سنوات وقام المتهم الثانى بإعادة إجراءات، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدد ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.