بابا الفاتيكان: جميعنا مدعوون لمحاربة الوباء واللقاحات أداة أساسية لهذه المعركة

كتب محمد تهامى زكى

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أن الجميع يحتاج إلى المساعدة، خاصة الأشخاص والمجتمعات الضعيفة والأكثر هشاشة، مشيرا إلى الجميع مدعوا لمحاربة وباء فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وتشكّل اللقاحات أداة أساسية لهذه المعركة.

وكتب البابا، عبر حسابه على تويتر: "يحتاج الجميع ولا سيما الأشخاص الأكثر هشاشة إلى المساعدة، معًا فقط يمكننا بناء عالم أكثر عدالةً وصحة للجميع، جميعنا مدعوون لمحاربة الوباء وتشكّل اللقاحات أداة أساسية لهذه المعركة".



البابا فرنسيس

وفى وقت سابق، هذا الأسبوع، دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المجتمع الدولى إلى تشارك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع الدول الأكثر فقرا، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" فى عدد من الدول.

وقال بابا الفاتيكان فى عظته بكاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم"، الأحد الماضى: "أحض المجتمع الدولى كله على الالتزام المشترك بهدف تخطى تأخر توزيع اللقاحات وتشجيع التشارك، خصوصا مع الدول الأكثر فقرا".

وأضاف البابا: "لا بد من وضع حد لقرقعة السلاح فى سوريا الحبيبة التى دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين فى ظروف غير إنسانية، وفى اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفى ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل".. واصفا مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح فى خضم جائحة فيروس كورونا المستجد بأنها "مخزية".

وتابع "الجائحة لاتزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جدا، خصوصا على الأكثر فقرا.. وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف والترسانات العسكرية تتعزز".