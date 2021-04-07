اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات بسبب تحويل الخطوط

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:51 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات بسبب تحويل الخطوط انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة" وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته) وذلك لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعه الثامنه صباح غدا الخميس وحتى الساعه الثانيه ظهرا من نفس اليوم، نظرا لاعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح .     
 
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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