اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتقادات لسياسات بايدن للهجرة.. ونائب جمهورى يصفها بـ"فوضى كاملة"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:26 ص
انتقادات لسياسات بايدن للهجرة.. ونائب جمهورى يصفها بـ"فوضى كاملة" بايدن والمهاجرين
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الجمهوريون في الولايات المتحدة البيت الأبيض إلى تبني سياسات هجرة أكثر تقييدًا للتعامل مع الارتفاع في عدد الوافدين الجدد على الحدود مع المكسيك، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وفي حديثه إلي فوكس نيوز، انتقد النائب الجمهوري جيم جوردان الرئيس جو بايدن، بسبب التراجع عن سياسات ترامب الحدودية بعد تقارير أفادت بأن الإدارة الحالية تفكر في استكمال بناء الجدار الفاصل على طول الخطوط الحدودية مع المكسيك الذي بدأه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جوردان: "ما يحدث الآن هو أكثر من مجرد أزمة.. إنه فوضي.. فوضي كاملة"، وأضاف النائب الجمهوري أن ذلك يترك أفراد ومنشئات الحدود تحت ضغط، داعيا إلى العودة لاتباع سياسات ترامب في السيطرة على الحدود والهجرة.

إن العدد المتزايد للقصر غير المصحوبين الذين يصلون هو مصدر قلق كبير، حيث ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن أكثر من 13 ألف شخص محتجزون الآن في الجمارك وحماية الحدود.

وقال جوردان: "أعتقد أن الكثير من الأمريكيين يستيقظون ويكتشفون ان الامر برمته سخيف".

وفي نفس السياق، قال السيناتور الجمهوري روب بورتمان: "إنني منزعج بشدة من تدفق الأطفال غير المصحوبين بذويهم وحاجة دورية الحدود الفورية إلى زيادة الدعم والموارد .. ما زلنا في بداية العام ولم نصل بعد إلى موسم الذروة لسفر المهاجرين ، وبالتالي من المحتمل أن نشهد زيادات في عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، الأمر الذي سيستمر في تحويل عناصر حرس الحدود عن واجباتهم الأمنية الوطنية التي تقوم بدوريات على حدودنا. يتم سحب المئات من عملاء حرس الحدود من الميدان لرعاية آلاف الأطفال الذين يصلون كل يوم".


الولايات المتحدة

جو بايدن

جدار المكسيك

الرئيس الأمريكي

أخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يستعرض جهود مكافحة كورونا: قدمنا 150 مليون جرعة وادعو كبار السن للتطعيم

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:54 م

نيوزويك: استطلاع يكشف تراجع دعم بايدن فى قضية الهجرة رغم ارتفاع شعبيته العامة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:53 م

أسوشيتدبرس: بايدن سيعلن اليوم إتاحة لقاح كورونا لكل البالغين بحلول 19 أبريل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:51 م

خطة بايدن للبنية التحتية تثير الجدل.. أسوشيتيد برس: الجمهوريون يروجون لمعارضتها ويخططون للتصويت ضدها.. جارديان: تمريرها بـ"الشيوخ" مهدد بعد انتقادات ديمقراطيين بارزين بسبب الضرائب.. والرئيس يراهن على الناخبين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة