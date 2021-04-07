وأكد بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم بمناسبة " يوم الصحة العالمي 2021 "، الحاجة إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة.. مشيرا إلى أن تقديرات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تشير إلى أن 92 % من المورفين يتم استهلاكه في البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 17 % فقط من سكان العالم.



وأوضح البيان أن جائحة كورونا تشكّل تحديًا إضافيًا لتوافر المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية وتقديم خدمات العلاج للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات .. لافتا الى أنه لم يتم بعد تقييم تأثير الوباء على الصحة العقلية بشكل كامل.



ونوه إلى أنه في التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2020 حثت الهيئة الحكومات على ضمان استمرار توفير خدمات العلاج للصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات كجزء من الخدمات الأساسية.