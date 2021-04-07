اليوم السابع
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المستشفيات الجامعية: فيروس كورونا بمصر من السلالات الأوروبية.. وتوقع زيادة الإصابات فى رمضان

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:41 ص
المستشفيات الجامعية: فيروس كورونا بمصر من السلالات الأوروبية.. وتوقع زيادة الإصابات فى رمضان الدكتور حسام عبد الغفار
إبراهيم سعيد

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن فيروس كورونا فى مصر من السلالات الأوروبية وحقيقة وجود طفرات متحورة من فيروس كورونا فى مصر تختلف فى طبيعتها عن الفيروس الذى ظهر فى مدينة ووهان الصينية فى أواخر عام 2019.
 
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر " مع الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم على قناة CBC، أن هناك توقعات بزيادة فى أعداد الإصابات اليومية للفيروس خلال شهر رمضان، ولكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية لمنع تزايد الإصابات خلال الشهر الكريم، موضحًا أن هناك زيادة ملحوظة للفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس على مستوى العالم عن بداية الشهر بنحو 50% فى الإصابات والوفيات.
 
وأضاف، أن هناك مؤشرات لزيادات طفيفة فى مصر، ولكن من الممكن السيطرة على هذه الزيادة من خلال زيادة الوعى وإتباع وتقليل التواجد فى المناسبات الاجتماعية قليلة التهوية وتقليل التجمعات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الحكومة المتمثلة فى منع إقامة موائد الرحمن وسرادقات العزاء، والتطبيق الشديد لإجراءات التباعد وارتداء الكمامة فى المساجد.

الدكتور حسام عبد الغفار

المستشفيات الجامعية

فيروس كورونا

من مصر

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