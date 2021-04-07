اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجر تبدأ فى رفع قيود "كورونا" تدريجيا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:00 م
المجر تبدأ فى رفع قيود "كورونا" تدريجيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بودابست /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت حكومة المجر، اليوم الأربعاء، عددا من القيود المفروضة فى إطار مكافحة تفشى فيروس "كورونا" المستجد بعدما نجحت البلاد فى توزيع مليونى ونصف جرعة لقاح.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن تحركات الحكومة تأتى بعدما حققت هدفها بتوزيع مليونى ونصف جرعة أولى من اللقاح قبل إعادة الفتح التدريجى للبلاد إلا أن تحقيق الهدف يتزامن مع تسجيل رقما قياسيا فى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس يبلغ 311 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

وإلى جانب إعادة فتح الأنشطة التجارية التى أغلقت أبوابها فى مارس، تم مد ساعات العمل حتى التاسعة ونصف مساءا وتقليص ساعات الحظر الليلى بواقع ساعتين. ولا تزال الفنادق مغلقة وتقتصر خدمات المطاعم على الاستلام والتوصيل فقط.

يذكر أن المجر نجحت فى تطعيم أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، كما تمتلك ثانى أعلى معدل تطعيم فى الاتحاد الأوروبي.

 


المجر

أخبار المجر

رفع قيود كورونا

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دواء مضاد للاكتئاب يساعد فى منع فيروس كورونا فى التجارب المعملية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:00 م

الاتحاد الأوروبى يخصص 123 مليون يورو من برنامج "هورايزون" لمواجهة كورونا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:00 م

منظمة الصحة العالمية: نتعاون مع مصر لتصنيع لقاح كورونا ولديها مصانع لإنتاجه.. مصر من أوائل الدول المصنعة للتطعيمات ونثمن المبادرات الرئاسية بها.. ووفرنا لقاح كورونا لإقليم شرق المتوسط

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:25 م

منظمة الصحة العالمية: دول إقليم شرق المتوسط حصلوا على لقاحات كورونا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة