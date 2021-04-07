المجر تبدأ فى رفع قيود "كورونا" تدريجيا

بودابست /أ ش أ/

رفعت حكومة المجر، اليوم الأربعاء، عددا من القيود المفروضة فى إطار مكافحة تفشى فيروس "كورونا" المستجد بعدما نجحت البلاد فى توزيع مليونى ونصف جرعة لقاح.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن تحركات الحكومة تأتى بعدما حققت هدفها بتوزيع مليونى ونصف جرعة أولى من اللقاح قبل إعادة الفتح التدريجى للبلاد إلا أن تحقيق الهدف يتزامن مع تسجيل رقما قياسيا فى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس يبلغ 311 حالة وفاة اليوم الأربعاء.

وإلى جانب إعادة فتح الأنشطة التجارية التى أغلقت أبوابها فى مارس، تم مد ساعات العمل حتى التاسعة ونصف مساءا وتقليص ساعات الحظر الليلى بواقع ساعتين. ولا تزال الفنادق مغلقة وتقتصر خدمات المطاعم على الاستلام والتوصيل فقط.

يذكر أن المجر نجحت فى تطعيم أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، كما تمتلك ثانى أعلى معدل تطعيم فى الاتحاد الأوروبي.