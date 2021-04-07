المؤبد لـ6 من أعضاء خلية إرهابية ببورسعيد على اتصال بتنظيم داعش

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، رئيس المحكمة، 6 من أعضاء خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابى، بالسجن المؤبد لكل منهم.

تعود أحداث القضية رقم 2707 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الزهور المقيدة برقم 1353 لسنة 2020 كلى بورسعيد، عندما أحال المستشار خالد ضياء، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، كل من "عبد الرحمن م" وشهرته أبو عمر 23 سنة مقيم حى الزهور بورسعيد، و"أحمد ا" وشهرته أبو عائشة، 32 سنة مقيم حى الزهور، و"محمد ص" وشهرته معاذ 22 سنة طالب جامعي مقيم بورسعيد، و"محمود م" 23 سنة مقيم حى الزهور، و"عبد الله إ" 22 سنة طالب جامعى، مقيم حى الزهور، و"أسامة خ" 22 سنة طالب جامعي مقيم حى الزهور، إلى محكمة جنايات بورسعيد، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى واعتناق أفكاره الهدامة.

وتبين من أمر الإحالة قيامهم فى غضون الفترة من عام 2015 حتى 17 مارس 2016، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالانضمام للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"ولاية سيناء"، حيث قام المتهم الأول بتأسيس وتولى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن قيام المتهمان الثاني والرابع كونهما مصري الجنسية بالالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد" داعش" تتخذ من الإرهاب والتدريب وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الثالث بالانضمام للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابى القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، واعتنق باقى المتهمون أفكار جماعة داعش الإرهابية، ورغبتهم فى السفر لدولة سوريا "سوريا" للالتحاق بتلك الجامعة، لتنفيذ عمليات عدائية قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.