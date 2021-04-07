اليوم السابع
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الكاميرون: المئات من مقاتلى جماعة بوكو حرام يخططون لشن هجمات على البلاد

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:00 ص
الكاميرون: المئات من مقاتلى جماعة بوكو حرام يخططون لشن هجمات على البلاد قوات الجيش الكاميرونى
وكالات

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أكدت السلطات العسكرية الكاميرونية قيامها بنشر قوات على حدودها الشمالية مع نيجيريا بسبب ما وصفته بكثافة هجمات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المنطقة.
 
وقالت فى بيان بحسب "واس" إن لديها معلومات استخبارية تشير إلى اختباء المئات من مقاتلى جماعة بوكو حرام المدججين بالسلاح على حدودها الشمالية مع نيجيريا وأنهم يخططون لشن هجمات على الكاميرون، كما أوصت السلطات القرويين في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي زائرين غرباء لقراهم.

من جانبه، قال حاكم المنطقة الشمالية الكاميرونية الواقعة على الحدود مع ولاية بورنو النيجيرية ميدجياوا بكاري، إن أكثر من مئة مقاتل مدججين بالسلاح هاجموا قاعدة عسكرية كاميرونية فى منطقة دبانجا وقتلوا أحد الجنود وأصابوا اثنين آخرين، مشيراً إلى أن القوات الكاميرونية تصدت لهؤلاء المقاتلين وقتلت عشرين منهم واستولت على عربات وأسلحة كان يستخدمها الإرهابيون في هجومهم.

 


الكاميرون

نيجيريا

بوكو حرام

دبانجا

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