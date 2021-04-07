القوى العاملة تعلن تعيين 5884 شابا وتحرير 306 محاضر لمنشآت مخالفة بالقاهرة

كتب محمود راغب

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة، عن تعيين 5884 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 60 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 20073 شاباً.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلي أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 77 منحة مولود بإجمالى 154 ألف جنيه، و26 منحة زواج بـ 78 ألف جنيه، و4 منح وفاة بـ 40 ألف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بـ 12 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 5 عمليات جراحية صغري وكبري بـ 19 ألف جنيه ، فضلا عن حالة عجز كلي لأحد العمال تم صرف 10 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 313 ألف جنيه لـ 119 حالة.

ومن جانبه، أوضح محمد طه مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي -أن المديرية تلقت 1076 شكوى، منها 192 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 301 شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 99 شكوى، وإحالة 28 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 469 شكوى تحت البحث والدراسة .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 230 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 170 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1213 شهادة قياس مستوى المهارة، و1302 رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 318 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 306 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 142 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 195 منشآت، وإعادة التفتيش على 345 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضر سلامة وصحة مهنية و23 غلق إداري، كما تم بحث 9 شكاوي، وعقد 14 ندوة توعية.