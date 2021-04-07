اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن تعيين 5884 شابا وتحرير 306 محاضر لمنشآت مخالفة بالقاهرة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:11 ص
القوى العاملة تعلن تعيين 5884 شابا وتحرير 306 محاضر لمنشآت مخالفة بالقاهرة توظيف
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة، عن تعيين 5884 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 60 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 20073 شاباً.
 
وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلي أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 77 منحة مولود بإجمالى 154 ألف جنيه، و26 منحة زواج بـ 78 ألف جنيه، و4 منح وفاة بـ 40 ألف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بـ 12 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 5 عمليات جراحية صغري وكبري بـ 19 ألف جنيه ، فضلا عن حالة عجز كلي لأحد العمال تم صرف 10 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 313 ألف جنيه لـ 119 حالة.
 
ومن جانبه، أوضح محمد طه مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال فبراير  الماضي -أن المديرية تلقت  1076 شكوى، منها 192 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 301 شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 99 شكوى، وإحالة 28 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 469 شكوى تحت البحث والدراسة .
 
وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 230 ترخيص  جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 170 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1213 شهادة قياس مستوى المهارة، و1302 رخصة مزاولة المهنة.
 
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 318 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 306 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 142 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 195 منشآت، وإعادة التفتيش على 345 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضر سلامة وصحة مهنية و23 غلق إداري، كما تم بحث 9 شكاوي، وعقد 14 ندوة توعية.

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

القاهره

فرص عمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تنجح فى تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:07 م

القوى العاملة تعلن تعيين 789 شاباً بالدقهلية والتفتيش على 882 منشأة

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:43 م

القوى العاملة تعلن تحصيل 135 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:41 م

القوى العاملة بالأقصر: صرف منح العمالة غير المنتظمة لـ 26 ألف عامل

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:00 ص

"العمالة غير المنتظمة" فى عيون الدولة.. وزير القوى العاملة يسلمهم بوليصات تأمين ضمن مبادرة حياة كريمة وعقود عمل لذوى الهمم.. ويشيد بالعمال المصريين فى قناة السويس.. ويؤكد: العامل المصرى الأفضل بالعالم.. صور

الأحد، 04 أبريل 2021 03:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة