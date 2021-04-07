اليوم السابع
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القبض على هارب من حكم بالإعدام أثناء اختبائه داخل عقار فى النزهة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:44 ص
القبض على هارب من حكم بالإعدام أثناء اختبائه داخل عقار فى النزهة متهم _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على هارب من حكم بالإعدام مختبأ داخل عقار بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فقد تمكنت قوة أمنية أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم محافظة قنا) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد"، والمقضى فيها بالإعدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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