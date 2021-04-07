القبض على نجار لسرقته محل مشغولات ذهبية فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المحال بالمعصرة، وتم القبض على نجار وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل للمشغولات الذهبية بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

بالانتقال والفحض تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجار - مقيم بدائرة القسم ، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب إحداث الفتحة المُشار إليها بالحائط الجانبى المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" (اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج)، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.