اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة في الإسماعيلية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:26 ص
العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة في الإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر أهالى منطقة الكيلو 2، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل علي جثة سيدة عجوز في نهاية الخمسينيات من العمر، وبها بعد الإصابات الظاهرية، وعلى الفور تم أخطار أجهزة الأمن والتى انتقلت لمكان البلاغ.
 
 تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اخطارًا يفيد وجود جثمان لسيدة بها بعض الإصابات الظاهرية في منطقة كيلو ٢ التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بمركز أبوصوير لمكان البلاغ لفحصه فيما تم التحفظ علي الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 
ويكثف رجال المباحث الجنائية من تحرياتهم حول الواقعة، لكشف لغز العثور علي الجثمان بالإستماع القارب المجني عليها وبعض الجيران وشهود العيان.
 
 

مقتل سيده في الاسماعيلية

الكيلو 2 بالاسماعيلية

الاسماعيلية

الحوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة