العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثر أهالى منطقة الكيلو 2، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل علي جثة سيدة عجوز في نهاية الخمسينيات من العمر، وبها بعد الإصابات الظاهرية، وعلى الفور تم أخطار أجهزة الأمن والتى انتقلت لمكان البلاغ.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اخطارًا يفيد وجود جثمان لسيدة بها بعض الإصابات الظاهرية في منطقة كيلو ٢ التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بمركز أبوصوير لمكان البلاغ لفحصه فيما تم التحفظ علي الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويكثف رجال المباحث الجنائية من تحرياتهم حول الواقعة، لكشف لغز العثور علي الجثمان بالإستماع القارب المجني عليها وبعض الجيران وشهود العيان.