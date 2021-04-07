الشباب والرياضة: تناقش مؤشرات 53 مبادرة مجتمعية لمدربى البرلمانات

كتب ياسمين يحيى و ندى مجاهد

ناقشت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمجلس العربى للطفولة والتنمية، عروضًا لمدربى برنامج البرلمانات وحملات التوعية بفيروس كورونا، على مسرح مركز التعليم المدنى بالعاشر من رمضان، بمشاركة 36 مدربا ومدربة، ونفذوا عدد 53 مبادرة مجتمعية علي 1097 مشاركا من النشء والشباب ضمن فعاليات المرحلة الأولى فى 6 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء ، أسيوط، أسوان)، ذلك فى ضوء اتخاذ الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.

حضر جلسة المناقشة راندا البيطار- مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، الدكتور محمد صلاحى منسق برامج وحدة النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة، محمد غباشي مدير عام مركز التعليم المدني بالعاشر، استشارى التدريب الدكتور خالد الشافعي، الدكتور حسام عبدالنبي، المهندس علاء إبراهيم، الدكتورة مروة البليدي.

وتطرق تقرير المبادرات المنفذة والمستحدثة للتوعية بفيروس كورونا أولا فيما يخص مبادرات النشء والشباب، حيث تناول تقرير مدربي "شمال سيناء" واستهداف 168 مشاركا (صحتك أهم - مركز شباب رابعة، هنهزم كورونا - مركز شباب الخربة، احنا أقوي من كورونا -مركز شباب بئر العبد، التباعد حياة- مركز شباب العريش، هنقعد مركز شباب 6 أكتوبر ، أقوي من covid- مركز شباب الشيخ زويد ، صحة وأمان مركز شباب نجيلة)

فيما يخص تقرير مدربى "جنوب سيناء" استهداف 75 مشاركا (دهب فابيان - مركز شباب المدينة، صلي بأمان - مسجد الهدي ، ديلي دهب - اون لاين عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، الصده رده "يلا دهب" - الممشي السياحي).

وتناول تقرير مدربى "الإسكندرية" استهداف 262 مشاركا (شباب واعي - فيس بوك وتليجرام، إحجز لقاحك - مركز شباب ابوقير ،كرامتك سلامتك -مركزي شباب الأنفوشي والحرية، هنحببوك فيها -مركز شباب الحرميين،صحتك تهمنا -مركز شباب الشلالات والحرمين ، إغلب كورونا -مركزي شباب سموحة والحرمين ،عالم كورونا -اون لاين،كمامتك أمانة مراكز شباب الأنفوشي والحرمين والشلالات، كورونا جرافيتي -مركزي شباب ابوقير والحرمين، وعيني بالزينة-مراكز شباب ابيس،والظاهرية،والمطار، مديرية الشباب ).

وحمل تقرير مدربي "أسوان" استهداف 167 مشاركا (الصحة تاج -مركز شباب اوالريش قبلي ،أحنا قد المسئولية -مركز شباب الحومدية، نحمي أهالينا -مركز شباب منشية النوبة ، خليك بعيد الصحة تذيد -مركز شباب الصداقة ، أيدي في ايدك -مركز شباب السيل ، كلنا واحد -مراكز شباب بدر ،المدينة، والحصايا ،صحتك أهم -مركز شباب ادفو ، افتح الباب -مركز شباب ابوالريش بحري ).

وناقش تقرير مدربي "أسيوط" استهداف 223 مشاركا (صحتك بالدنيا ،مناعتي قوتي،سؤالك بيفرق ياصاحبي -مركز شباب حي السلام ، حرص من كورونا -مركز شباب المدور، احميهم -مركز شباب بني مجد ، معلومة علي الماشي -مركز شباب الحواتكة، تعالي اقولك -مركز شباب عرب العوايم ، السلامة في الدكان-مركز شباب منفلوط، امهاتنا حكايتنا -مركز شباب بني رافع ، احمي نفسك -مركز شباب منقباد).

وتناول تقرير مدربي "القاهرة" استهداف 202 مشارك (محلولة-مركز شباب المعصرة ،معًا للحياة- مركز شباب الزاوية الحمراء ،كمل بأمان - مركز شباب الساحل ، بنفسك -مركز شباب مدينة نصر ، مواطن جديد - مركز شباب 15 مايو ،التزم تعيش - مركز شباب روض الفرج ،صحتي من صحتك - مركز شباب الجزيرة ، صحتنا بأيدينا- مركز شباب أحمد عصمت ،صحتنا أهم من لمتنا- مركز شباب مدينة نصر ، احمي ناديك - مركز شباب حلمية الزيتون).

وقالت راندا البيطار مدير إدارة برلمان الطلائع والشباب إن قصص نجاح المدربين خلال عرضهم للمبادرات، تميزت بتنوعها وشمولية أثرها والقيمة المضافة التي تنعكس علي تحسين حاضر ومستقبل بناء الإنسان مصري، ومنذ عام 2017 حتي الآن ساهمت مبادرات النشء والشباب بالإستدامة وتحقيق نجاحات عدة انطلاقا من مبادرتي سيب بصمتك وفكر إبدع غير إنطلق كن إيحابي.

فيما قال الدكتور محمد صلاحي منسق برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، إن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة وإستراتيجية نوعية تعزز إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كل المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية، مشيراً إلى أن نجاح التجربة الرائدة لإعداد المدربين في المرحلة الأولي وخلق مبادرات مجتمعية جديدة نفذت علي أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرة رقمية عبارة عن تصاميم رسومات وصور ومقاطع فيديو "إنيميشن" توعوية في قالب كوميدي من خلال انفوجراف او مشاركة بمعلومات طبية. موثوقة من وزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى تواصل البرنامج في 14 محافظة بالمرحلة الثانية.