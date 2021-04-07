السيطرة على حريق نشب داخل محل أدوات منزلية فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد محلات الأدوات المنزلية بعزبة المنشاوى القبلية التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل داخل محل أدوات منزلية بعزبة المنشاوى دائرة المركز، فانتقلت قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأبنية المجاورة.

وتواصلت التحريات، إلى أن ماس كهربائى أدى لاندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.