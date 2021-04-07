السجن المشدد 5 سنوات لسائق توك توك بتهمة حيازة سلاح نارى فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته سلاح نارى بقصد التشاجر بالسلام.

وأسندت النيابة للمتهم يعمل سائق توك توك، تهمة حيازة سلاح نارى ، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، معلومات مفادها قيام سائق توك توك بحيازة سلاح ناري، واستخدامه في ترويع المواطنين و المشاجرات.

وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وألقت قوات قسم شرطة السلام القبض علي المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح نارى، وبمواجهته اعترف باستخدامه في المشاجرات، تم تحرير المحضر اللازم.