اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:30 ص
خالد صلاح
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الرى التونسية: البلاد تحت خط الشّح المائى وستشهد عجزا مائيا بحلول عام 2022

الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:00 ص
الرى التونسية: البلاد تحت خط الشّح المائى وستشهد عجزا مائيا بحلول عام 2022 محمد فاضل كريم وزير الموارد المائية التونسى
وكالات

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قال وزير الفلاحة والموارد المائية التونسى، محمد فاضل كريم، إن تونس ستشهد بحلول عام 2022 عجزا مائيا وضغطا كبيرا على مياه الشرب بتونس الكبرى، بحسب وكالة أنباء تونس.

وأكّد الوزير، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتامين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، على أن وضعية المياه فى تونس أصبحت حساسة وصعبة جدا لاسيما وان تونس باتت مصنفة من بين البلدان تحت خط الشح المائى نتيجة لتطور الاستعمالات فى المجال الفلاحى والصناعى والفردى.

 


تونس

عجز مائى

عطش

الفلاحة

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