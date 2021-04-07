الرى التونسية: البلاد تحت خط الشّح المائى وستشهد عجزا مائيا بحلول عام 2022

وكالات

قال وزير الفلاحة والموارد المائية التونسى، محمد فاضل كريم، إن تونس ستشهد بحلول عام 2022 عجزا مائيا وضغطا كبيرا على مياه الشرب بتونس الكبرى، بحسب وكالة أنباء تونس.