اليوم السابع
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الرعاية الصحية: الاستعانة بكبرى الشركات فى المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:14 م
الرعاية الصحية: الاستعانة بكبرى الشركات فى المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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بدأت الجلسة النقاشية الأولى داخل المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، والتى افتتحها الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
 
وأوضح بيان الهيئة، أن النقاش دار عن أطر حوكمة التامين الصحي الشامل، والتي ترتكز على جودة الخدمات الصحية المقدمة والتشريعات واللوائح المنظمة للحصول على الخدمات الصحية داخل النظام الصحي المصري، وذلك كله تحت مظلة المادة 18 من الدستور المصري باعتباره المظلة الحاكمة التي ينبثق منها كافة القوانين والقواعد المنظمة.
 
كما ألقى النقاش الضوء على مفهوم الحوكمة باعتبارها هي التي تنظم تلك الاحتياجات العادلة في التمويل، مشيرًا إلى أن الحوكمة تحدد مصادر التمويل وبصورة عادلة بما يتيح المساواة بين القادرين وغير القادرين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وبأعلى جودة وفق أعلى المستويات العالمية.
 
فيما أوضح البيان، أن معايير اعتماد المستشفيات التابعة للهيئة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل 99% من معايير اعتماد المستشفيات وفقًا لهيئة الاعتماد الدولية، أما فيما يخص مراكز ووحدات طب الأسرة فإن معايير اعتمادها وفقًا لهيئة الاعتماد الدولية تتخطى 98%.
 
وفي ختام الجلسة أكد السبكي، أن الدولة تستثمر في التخطيط المؤسسي لكل محافظة وفقًا لطبيعتها الجغرافية، وذلك مع مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بكل محافظة، وذلك لتحقيق أعلى تغطية صحية شاملة لكل المواطنين ولكافة الخدمات الصحية وفق إلى مستوى من الجودة الطبية وبما يضاهي أعلى المستويات العالمية، مشيرًا إلى الاستعانة بأكبر شركات التخطيط الصحي المؤسسي خلال المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
 

الرعاية الصحية

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحى

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