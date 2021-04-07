اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يستقبل سامح شكرى فى مستهل زيارته لبيروت

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:02 ص
الرئيس اللبنانى يستقبل سامح شكرى فى مستهل زيارته لبيروت الرئيس اللبنانى ⁧ميشال عون
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس اللبنانى ⁧ميشال عون⁩، اليوم الأربعاء، بقصر بعبدا، وزير الخارجية ⁧سامح شكرى فى مستهل زيارته إلى لبنان.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
 

ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، فى زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفدا يضم السفير نزيه النجارى مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عاطف بوزارة الخارجية.

وتأتى زيارة سامح شكرى فى إطار الجهود المصرية الرامية إلى حث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على الإسراع فى تشكيل "الحكومة الإنقاذية"، وذلك فى ضوء الحرص الكبير لدى القيادة السياسية المصرية على استقرار لبنان وتجاوزه للأزمات التى يمر بها حاليا.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ولقاء آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، ثم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفى يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما فى ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكرى زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يعقبه عقد مؤتمر صحفى قبيل مغادرته بيروت.

 


الرئيس اللبنانى

سامح شكرى

وزير الخارجيه

زياره سامح شكرى للبنان

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحف لبنانية: سامح شكرى يصل بيروت غدا ويلتقى عون والحريرى وبرى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:41 م

وزير الخارجية يصل إلى لبنان للقاء كبار القادة والمسئولين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:46 ص

مصر ولبنان.. علاقات قوية وتوافق تام رغم التحديات.. جسر جوى مصرى لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت.. والرئيس السيسى يدعو اللبنانيين للنأى بوطنهم عن التجاذبات والصراعات وتركيز جهودهم على تقوية المؤسسات الوطنية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:42 ص

سفير مصر بلبنان: الفراغ كارثة وتطبيق الدستور يُخرج بيروت من المأزق الحالى

الخميس، 21 يناير 2021 04:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة