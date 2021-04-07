الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى الدكتور محمد أبو حطب عبد الرحيم

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد إلهامي أبو القاسم؛للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور محمد أبو حطب عبد الرحيم ، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.