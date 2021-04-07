الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى الدكتور محمد أبو حطب عبد الرحيم

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد إلهامي أبو القاسم؛للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور محمد أبو حطب عبد الرحيم ، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى الدكتور محمد أبو حطب عبد الرحيمالأربعاء، 07 أبريل 2021 04:35 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس البرلمان العربى: تعنت إثيوبيا مرفوض بقضية سد النهضة ونثق بالرئيس السيسىالأربعاء، 07 أبريل 2021 01:56 م
الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية.. الرئيس يؤكد: الشهادة الصادرة من المجمع مؤمنة بنسبة 99.9%.. ويحذر من أضرار التكنولوجيا: البيانات المؤمنة "كنز" وفى نفس الوقت"عورة"الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:42 م
كل الخيارات مفتوحة.. رسائل الرئيس السيسى عن المياه وسد النهضة.. إنفوجرافالأربعاء، 07 أبريل 2021 01:27 م
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل مصانع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكيةالأربعاء، 07 أبريل 2021 12:46 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة