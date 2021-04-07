اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس الأوكرانى يطلب من رئيس وزراء كندا دعم الانضمام لحلف الناتو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:00 ص
الرئيس الأوكرانى يطلب من رئيس وزراء كندا دعم الانضمام لحلف الناتو فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

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طلب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، من رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، في مكالمة هاتفية، دعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكرى للناتو.
 
وقال زيلينسكي في بيان صادر من مكتبه – نقلته صحيفة ناشونال بوست الكندية - "بصفتها شريكا خاصا لأوكرانيا، يمكن أن تأخذ كندا زمام المبادرة بين الحلفاء الذين يدعمون حل (خطة عمل العضوية) لأوكرانيا." وأضاف أن دعم كندا سيكون إشارة مهمة للدعم من الأصدقاء الحقيقيين.

يذكرأن، أعلن رئيس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور مدفيدتشوك، أنه توجد لدى حزبه أدلة على إهمال القانون من قبل الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى.

وقال مدفيدتشوك في برنامج "براتي" في قناة "RT  روسيا" : "نقوم حاليا بإعداد الوثائق... إننا نفهم أن هذه عملية صعبة. كما نفهم أن القانون الذي يقضي بهذه العملية (عملية عزل الرئيس) لا يمكن تنفيذه في حقيقة الأمر، لكن هدفنا ليس في تقديم مبادرة حول عزل الرئيس، إذ توجد لدينا كل الحجج الضرورية لتعريض زيلينسكي لهذه العملية، بل نريد أن نظهر للناس ... أن زيلينسكي اليوم لا يستحق هذا المنصب".

وفرض زيلينسكي الثلاثاء الماضي عقوبات على عدد من القنوات التلفزيونية الأوكرانية المعارضة وصاحبها النائب من حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، تاراس كوزاك. وبعد ذلك أوقف بث قنوات "112 أوكرانيا" و"NewsOne" و"ZIK" وعدد من القنوات الأخرى. ووصف الصحفيون هذا القرار بالانتقام السياسي والهجوم على حرية التعبير.

 


فولوديمير زيلينسكى

أوكرانيا

جاستن ترودو

كندا

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