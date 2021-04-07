الرئيس الأوكرانى يطلب من رئيس وزراء كندا دعم الانضمام لحلف الناتو

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طلب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، من رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، في مكالمة هاتفية، دعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكرى للناتو.

وقال زيلينسكي في بيان صادر من مكتبه – نقلته صحيفة ناشونال بوست الكندية - "بصفتها شريكا خاصا لأوكرانيا، يمكن أن تأخذ كندا زمام المبادرة بين الحلفاء الذين يدعمون حل (خطة عمل العضوية) لأوكرانيا." وأضاف أن دعم كندا سيكون إشارة مهمة للدعم من الأصدقاء الحقيقيين.