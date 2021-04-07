اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تقدم الهدايا للأطفال بدور الأيتام

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:56 ص
الداخلية تقدم الهدايا للأطفال بدور الأيتام الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، إحدى دور رعاية الأطفال الأيتام بدائرة مركز شرطة الفتح، وكذا بعض الأطفال الأيتام بمدرسة النور للمكفوفين، وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وقد لاقى ذلك استحساناً من الأطفال والمشرفين عليهم، حيث أعربوا عن خالص الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية، لحرصها الدائم على المشاركة فى كافة الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنسانى .

 

جاء ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

        

 

 


حقوق الانسان

الداخلية

وزارة الداخلية

يوم اليتيم

الاحتفال بيوم اليتيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة