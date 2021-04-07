الخارجية الفلسطينية: إجراء الانتخابات بالقدس قضية فى غاية الأهمية

كتب أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن المعركة الآن مع الاحتلال الإسرائيلى هى معركة القدس عبر الانتخابات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة مع أطراف الرباعية الدولية وعدد من وزراء الخارجية للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات خاصة فى مدينة القدس المحتلة.

وقال المالكى ،فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إجراء الانتخابات الفلسطينية فى القدس قضية فى غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس.

وتابع "إسرائيل ماضية فى عزل القدس عن باقى الأراضى الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها، فيما المجتمع الدولى لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة فى القدس".

وأشار إلى أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكى إن فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد.

وبين أنه فى حال إدعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التى تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هى صورية وأن القضاء الإسرائيلى هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائى فى إسرائيل الذى يغطى جرائم الاحتلال.