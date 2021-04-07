اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية: إجراء الانتخابات بالقدس قضية فى غاية الأهمية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:19 م
الخارجية الفلسطينية: إجراء الانتخابات بالقدس قضية فى غاية الأهمية رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى
كتب أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن المعركة الآن مع الاحتلال الإسرائيلى هى معركة القدس عبر الانتخابات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة مع أطراف الرباعية الدولية وعدد من وزراء الخارجية للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات خاصة فى مدينة القدس المحتلة.

وقال المالكى ،فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إجراء الانتخابات الفلسطينية فى القدس قضية فى غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس.

وتابع "إسرائيل ماضية فى عزل القدس عن باقى الأراضى الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها، فيما المجتمع الدولى لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة فى القدس".

وأشار إلى أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكى إن فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد.

وبين أنه فى حال إدعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التى تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هى صورية وأن القضاء الإسرائيلى هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائى فى إسرائيل الذى يغطى جرائم الاحتلال.

 


الخارجية الفلسطينية

فلسطين

اخبار فلسطين

انتخابات فلسطين

الانتخابات بالقدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطيب المسجد الأقصى: لا انتخابات بدون القدس ترشحا وترشيحا وانتخابا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:00 م

هاآرتس: إسرائيل تستأنف بناء المستوطنات بالقدس لأول مرة منذ تولى بايدن

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:50 م

فلسطين تخاطب الرباعية الدولية لتمكين عقد الانتخابات فى القدس الشرقية

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:06 م

مسئول فلسطينى: الانتخابات فى القدس تعبير عن حق الشعب فى تقرير مصيره

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:22 ص

البحرين: استقرار المنطقة مرتبط بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة