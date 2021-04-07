الجيش الصومالى يدمر قواعد ميليشيا الشباب بمحافظة غلغدود

أ ش أ

دمر الجيش الوطني الصومالي في عملية عسكرية قواعد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.

وقال الجنرال محمد تهلبل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني حرر عدة مناطق من مليشيات الشباب المتربطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود ، و قتل العشرات من المسلحين الإرهابيين .