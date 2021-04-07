اليوم السابع
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الجيش الصومالى يدمر قواعد ميليشيا الشباب بمحافظة غلغدود

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:43 م
الجيش الصومالى يدمر قواعد ميليشيا الشباب بمحافظة غلغدود الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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دمر الجيش الوطني الصومالي في عملية عسكرية قواعد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.
 
وقال الجنرال محمد تهلبل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني حرر عدة مناطق من مليشيات الشباب المتربطة بتنظيم القاعدة بمحافظة غلغدود ، و قتل العشرات من المسلحين الإرهابيين .
 
وكان قد أكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي، أن الجيش الوطني نجح في تصفية 76 من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين شنوا هجوماً مباغتاً على  قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.
 

 


الجيش الصومالى

الصومال

غلغدود

ميليشيا الشباب

ولاية غلمدغ

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