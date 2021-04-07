التحريات تكشف كواليس استيلاء موظف بشركة محمول فى الجيزة على 68 آيفون

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة القبض على موظف بشركة للهواتف المحمولة، مقرها القرية الذكية، لاتهامه بالاستيلاء على 68 هاتفا محمولا، ماركة آيفون، أنه استغل عمله كموظف "كول سنتر"، في تحويل الهواتف لعملائه بدولة أوربية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم نفذ مخططه خلال شهر، بداية من شهر مارس حتى نهايته، حتى اكتشف مسؤلي الشركة تورطه في الاستيلاء على الهواتف، وتبين أن الموظف منتدب من شركة مقرها القاهرة، للعمل بالشركة التى سرقها، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من محامي شركة شهيرة للهواتف المحمولة، مقرها القرية الذكية، وكيلا عن الشركة، اتهم فيه موظف بالشركة، بالاستيلاء على 68 هاتفا محمولا ماركة آيفون.

وذكر مقدم البلاغ أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية بقطاع شمال الجيزة، أن المتهم استغل عمله واستولى على الهواتف، من خلال تحويلهم لعملائه بدولة أجنبية.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث، بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فحرر محضر حمل رقم 3466 جنح كرداسة، وباشرت النيابة التحقيق.