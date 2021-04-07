البطريرك المارونى اللبنانى يستقبل سامح شكرى ويشكر مصر على دعمها لبلاده

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استقبل البطريرك المارونى فى لبنان مار بشارة بطرس الراعى، وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك خلال جولته اللبنانية اليوم الأربعاء، ووفقا لموقع لبنان 24، قدم البطريرك مار بشارة الشكر لمصر على مواصلة مساعدتها للبنان، ومؤكدا على عمق العلاقات اللبنانية المصرية.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، فى زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبة، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات استهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ومن المنتظر أن يلتقى شكرى بعد لقاء البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

ويختتم شكري زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يعقبه عقد مؤتمر صحفى قبيل مغادرته بيروت.