اليوم السابع
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الأزهر يشيد بجهود الفرق الطبية فى مكافحة كورونا بمناسبة اليوم العالمى للصحة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:16 م
الأزهر يشيد بجهود الفرق الطبية فى مكافحة كورونا بمناسبة اليوم العالمى للصحة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أشاد الأزهر الشَّريف في يوم الصِّحة العالمي بجهود الفِرق الطبيَّة في مُكافحة وباء كورونا، مضيفا: نشدُّ على أيديهم، ونثمِّن بذلهم وتضحياتهم، وندعو الله سبحانه أن يجازيَهم بإحسانهم أجرًا من لدنه وإحسانًا.
 
وقال الأزهر فى بيانه بتلك المناسبة: صحة الإنسان نعمة عظيمة تستوجب شكر المُنعِم سبحانه؛ باستخدامها في الطاعة، وصيانتها من كل ما يؤذيها أو يعرِّضها للزوال، قال الله سبحانه: {وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78]، وقال سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كثيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». [صحيح البخاري]، وتؤكِّد هذه الذكرى ما رسَّخه الإسلام من وجوب الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وفضل مداواة المرضى ورعايتهم والعناية بهم.
 
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يوم الصحة العالمى

فيروس كورونا

الازهر الشريف

الصحة

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