الأردن: هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بالبحر المتوسط

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سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية،هزة أرضية، بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، وقعت في البحر الأبيض المتوسط، شمال مدينة مرسى مطروح، عند الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة عمان.

وقال رئيس مركز الزلازل الأردني غسان سويدان في تصريح صحفي، أوردته وكالة انباء الأردن اليوم الأربعاء، إن الهزة التي وقعت في البحر الأبيض المتوسط على بعد 800 كيلومتر غرب مدينة عمان، و225 كيلومترا شمال مدينة مرسى مطروح لم تكن ملموسة لسكان المملكة.

ويرصد مرصد الزلازل الأردني الاحداث الزلزالية داخل المملكة والمناطق المجاورة، ويقوم برصد وتحليل وتوثيق أي حدث زلزالي تصل أمواجه إلى المحطات الأردنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة وترصد أي حركة أرضية.