إفريقيا تسجل 4 ملايين و280 ألف إصابة و114 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن

أديس أبابا /أ ش أ/

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقى، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و280 ألف إصابة مؤكدة، و114 ألفا و100 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الإفريقية" -فى بيان- الدول الاعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.