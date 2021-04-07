اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة منزلية فى القليوبية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:49 ص
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة منزلية فى القليوبية مستشفى بنها الجامعى
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الشموت التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة "بطاطس وأرز"، حيث تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بلاغا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، بعد تعرضهم لحالة تسمم بعد تناول وجبة منزلية "بطاطس وأرز".

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال للمستشفى والفحص تبين إصابة كلا من "أحمد ز" 56 سنة، و"عفاف م أ" 35 سنة، و"مالك أ ز"، 7 سنوات، و"روضة أ ز"10 سنوات، و"محمد أ ز"، 4 سنوات، بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية "بطاطس وأرز"، ويتم حاليا عمل اللازم لهم جميعا بمركز السموم الإكلينيكية وعلاج الإدمان بمستشفي بنها الجامعي.


اخبار القليوبية

مستشفى بنها الجامعى

تسمم غذائى

حالات تسمم

بطاطس وأرز

جامعة بنها

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