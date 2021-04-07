إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ميكروباص على طريق الصافية دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص على طريق الصافية دسوق، أدى لإصابة 5 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين إصابة "ابراهيم.أ.م" 39 سنة، باشتباة نزيف داخلى، و"نبيل.أ.ج" 13 سنة بسحجات فى الوجه واليدين، و"هادى.م.س" 18 سنة باشتباة كسر بالقدم اليمنى، و"عطا .ج.أ" 36 سنة بسحجات بالجسم، و"أحمد.م.أ" 24 سنة، باشتباه كسر بالفخد الأيمن والقدم الأيمن والساعد الأيمن، وتم عمل الأشعة اللازمة لكل الحالات، والحالات تحت الملاحظة باستقبال مستشفى دسوق العام.