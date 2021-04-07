إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 12 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "أسوان – أبوسمبل" بالقرب من مصنع الأسمنت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف اسوان، إخطارا، يفيد بوقوع حادث بانقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 12 شخصا بالقرب من مصنع الأسمنت بطريق أبوسمبل. على الفور دفعت الإسعاف بـ 6 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.