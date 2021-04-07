اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل بأسوان

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:55 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل بأسوان انقلاب ميكروباص - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 12 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "أسوان – أبوسمبل" بالقرب من مصنع الأسمنت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 
 
تلقى مرفق إسعاف اسوان، إخطارا، يفيد بوقوع حادث بانقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 12 شخصا بالقرب من مصنع الأسمنت بطريق أبوسمبل. على الفور دفعت الإسعاف بـ 6 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 

ابوسمبل

انقلاب ميكروباص

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة