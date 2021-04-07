اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إدارة بايدن تعتزم استئناف تقديم مساعدات بنحو 150 مليون دولار للفلسطينيين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 04:33 م
إدارة بايدن تعتزم استئناف تقديم مساعدات بنحو 150 مليون دولار للفلسطينيين الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أشخاص مطلعون يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين.

وحسب موقع سويس انفو، من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على أقرب تقدير عن المساعدات، التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين.

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بإضافة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته إلى قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، داعية المجتمع الدولي لاحترام مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ مواقف وخطوات فعالة لمعاقبة ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
 

بايدن

فلسطين

وزارة الخارجية الأمريكية

أونروا

الامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة