إدارة بايدن تعتزم استئناف تقديم مساعدات بنحو 150 مليون دولار للفلسطينيين

وكالات

قال أشخاص مطلعون يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين.

وحسب موقع سويس انفو، من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على أقرب تقدير عن المساعدات، التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين.

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بإضافة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته إلى قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال، داعية المجتمع الدولي لاحترام مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ مواقف وخطوات فعالة لمعاقبة ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.