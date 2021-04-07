اليوم السابع
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أمير الكويت ورئيس الوزراء يستقبلان عبدالحمید الدبیبة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:40 م
أمير الكويت ورئيس الوزراء يستقبلان عبدالحمید الدبیبة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى دولة لیبيا عبد الحميد محمد الدبيبة والوفد المرافق بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
 
ووفقا لوكالة الأنباء لكويتية "كونا" فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتى فى وقت سابق اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى دولة ليبيا عبد الحميد محمد الدبيبة حيث جرت له مراسم استقبال رسمية 
 
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فى دولة ليبيا ،قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية فى زيارة رسمية. 
 

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