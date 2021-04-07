أجهزة الأمن تكشف حقيقة فيديو سرقة صندوق تبرعات مسجد

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن سرقة صندوق تبرعات من داخل أحد المساجد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالصلاة بأحد المساجد وسرقة صندوق التبرعات بذات المسجد عن طريق كسر قفل الصندوق.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص مالك متجر للإكسسوارات الحريمى مقيم ببندر ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تم استدعاء المذكور، وبسؤاله أقر بأن مقطع الفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه لا يخص أى من المساجد ببندر ديرب نجم بالشرقية، وأضاف قيامه بنشر المقطع لزيادة نسبه المشاهدات والدعاية لتجارته الخاصة.

باستكمال الفحص، تبين أن المقطع المشار إليه لواقعة سرقة مسجد بإحدى الدول العربية، وتم بثه وتداوله عبر عدد من مواقع التواصل الإجتماعى منذ عام 2017، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.