13 منزلا آيلا للسقوط بسبب التنقيب عن الآثار داخل قرية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة ضبط عاطلين خلال التنقيب عن الآثار في قرية بالبدرشين، أن عملية الحفر أسفرت عن حدوث تصدعات وشروخ بـ 13 عقارا مجاورا للمنزل الذي شهد التنقيب، وتم إخطار النيابة العامة تمهيدا لانتداب لجنة من المختصين، لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية في البدرشين.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية تابعة لدائرة المركز.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض على عاطلين، وبحوزتهما ادوات تستخدم في الحفر، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.