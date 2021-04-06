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وزير الآثار يلقى محاضرة عن المومياوات اليوم بافتتاح مؤتمر جامعة عين شمس العلمى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:00 ص
وزير الآثار يلقى محاضرة عن المومياوات اليوم بافتتاح مؤتمر جامعة عين شمس العلمى عربة نقل المومياوات
كتب ــ محمود راغب

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تطلق جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي التاسع، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. 
 
ويأتي المؤتمر بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ ويستمر من السادس وحتي الثامن من أبريل الجاري.
 
وتتضمن الجلسة الافتتاحية ندوة " المومياوات الملكية " بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار ، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الاثار بالجامعة، والدكتور  زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم المصريات الزائر بكلية الآثار بالجامعة، والدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بالجامعة.
 
كما يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية الي جانب شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.
 
يبحث المؤتمر عدة محاور أساسية قطاع الابتكارات: iHUB، و قطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة الأولي لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الانسانية وتهدف لبيان الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع. 
 
ويناقش المؤتمر محاور الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، والبعد البيئي والتغيرات المناخية، ومستقبل الثروة المعدنية في مصر، والكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام اطياف الليزر، و هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، و التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، والجديد بشأن لقاحات كورونا والدروس المستفادة.
 
كما يستعرض دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر و التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي،وتقنية النانو في طب القلب.
 
ويتابع المؤتمر أيضا محاور ، التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصروالشراكات الدولية ، ومستقبل نماذج الرعاية الصحية ، و الرعاية الصحية المجتمعية التوعية بجامعة عين شمس ، والتفكير القطبي في التعليم الطبى.
 
 
 

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