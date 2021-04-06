هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 27 سفينة خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23139 طن تشمل 12250 طن فوسفات و4905 طن رمل و4500 طن يوريا و593 طن ألواح جبس و491 طن ايثانول و400 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23842 طن تضم 1500 طن ذرة و10951 طن قمح و3823 طن زيت طعام و1850 طن خشب زان و1956 طن أبلاكاش و1158 طن صودا معبأ و495 طن صاج و1182 طن حديد و927 طن فول.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وفاصوليا وخس وورق عنب ) وحاصلات زراعية ( كمون ويانسون وزيتون وبصل وسمسم ) وفواكه ( فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية ومالطا وامريكا و بلجيكا وسنغافورة واسبانيا وايطاليا وانجلترا وهولندا وروسيا والصين والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2715 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61885 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 170895 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4001 شاحنة.