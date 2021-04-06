هيئة رقابة أيرلندية تطالب فيسبوك بإجابات حول تسريب بيانات نصف مليار شخص

واشنطن /أ ش أ/

طالبت هيئة الرقابة على حماية البيانات فى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بإجابات من منصة فيسبوك - عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم - بشأن نشر السجلات الخاصة بـ 533 مليون مستخدم.

وقال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) - "ظهرت مجموعة بيانات، يبدو أن مصدرها فيسبوك، على أحد مواقع القرصنة مجانًا وتحتوى على سجلات تخص 533 مليون فرد"، موضحا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين هم من دول الاتحاد الأوروبي.

ونوهت هيئة الرقابة على حماية البيانات بأن البيانات تتضمن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.